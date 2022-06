Un dialogo tra “Generazioni”: la comunità LGBTQ+ raccontata dalla voce dei protagonisti (Di domenica 5 giugno 2022) “Mi chiamo Luca de Santis e ho la fortuna di far parte della comunità LGBTQ+ italiana da molti anni, o almeno abbastanza da aver vissuto importanti cambiamenti sociali, culturali e politici”. Quarantaquattro anni, scrittore, fumettista. E fondatore di “Geekqueer”, primo blog al mondo a fare un censimento dei personaggi Lgbtq nella storia dei videogiochi. “L’ho aperto farmi aiutare nel lavoro di scrittura del saggio ‘Videogame’. La ricerca parte dalla fine degli anni ’70 fino al 2005 e mi sono accorto che in Italia non c’era una vera community di videogiocatori”, racconta De Santis. “Il nome Geekqueer arriva proprio dal fatto che ‘geek’ è chi è interessato alla tecnologia e al termine ‘queer’ sono molto affezionato. In realtà aveva un’accezione negativa in inglese, perché vuol dire ‘frocio’, però la comunità Lgbtq se ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) “Mi chiamo Luca de Santis e ho la fortuna di far parte dellaitaliana da molti anni, o almeno abbastanza da aver vissuto importanti cambiamenti sociali, culturali e politici”. Quarantaquattro anni, scrittore, fumettista. E fondatore di “Geekqueer”, primo blog al mondo a fare un censimento dei personaggi Lgbtq nella storia dei videogiochi. “L’ho aperto farmi aiutare nel lavoro di scrittura del saggio ‘Videogame’. La ricerca partefine degli anni ’70 fino al 2005 e mi sono accorto che in Italia non c’era una vera community di videogiocatori”, racconta De Santis. “Il nome Geekqueer arriva proprio dal fatto che ‘geek’ è chi è interessato alla tecnologia e al termine ‘queer’ sono molto affezionato. In realtà aveva un’accezione negativa in inglese, perché vuol dire ‘frocio’, però laLgbtq se ...

