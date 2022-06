Rieducare uomini violenti | il sostegno dello Stato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 giugno 2022) Cambiare sé stessi, si sa, è difficile. Questo vale a prescindere da quale e quanto corretto possa essere il proprio atteggiamento. È difficile farsi più furbi, più cattivi, più egoisti. Ma è difficile anche farsi più calmi, più democratici o più controllati. È un percorso lungo e insidioso, durante il quale niente può avvenire con la stessa facilità del mettere un piede in fallo e inciampare. Per chi si rivolge ai Centri permaltrattanti, per quanto indulgenti si possa essere a riguardo, non vale di meno. Il lavoro che queste strutture mettono in pratica con gliè lungo e faticoso, ma di impagabile importanza per contrastare la violenza di genere. Per questo il Senato ha approvato una risoluzione per finanziare i percorsi che si fanno al loro interno.: la ...