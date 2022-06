Monaco, Tchouameni: “Real Madrid e Psg su di me? Contento, ma non ho ancora deciso” (Di domenica 5 giugno 2022) Il Real Madrid accelera Aurelien Tchouameni. Il centrocampista del Monaco, intervenuto ai microfoni di Telefoot, non si sbilancia riguardo al suo futuro: “Finché club come Real Madrid e Paris Saint-Germain mi seguono vuol dire che sto facendo buone cose. Ma non ho ancora preso una decisione sul mio futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Ilaccelera Aurelien. Il centrocampista del, intervenuto ai microfoni di Telefoot, non si sbilancia riguardo al suo futuro: “Finché club comee Paris Saint-Germain mi seguono vuol dire che sto facendo buone cose. Ma non hopreso una decisione sul mio futuro”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Monaco #Tchouameni: '#RealMadrid e #Psg su di me? Contento, ma non ho ancora deciso' - calciomercatopp : Monaco, Tchouameni: 'Interesse delle big? Sono contento, ma non ho ancora deciso' - iBomberDello00 : Dalla #Francia I rallentamenti per #Tchouameni al #RealMadrid sono dovuti ad una super offerta del #PSG al #Monaco ?????????? - iBomberDello00 : #Calciomercato #RealMadrid #Monaco Dalla #Spagna #Tchouameni-#Blancos sembra ormai un affare fatto???? - AndreaRoss1997 : #Tchouaméni (22) vs Danimarca: 2 tiri 111 tocchi 88/92 passaggi completati (96%) 1 passaggio chiave 3/3 contrasti… -