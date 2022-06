La minaccia di Putin: «Se l’Occidente invierà a Kiev missili a lungo raggio reagiremo» (Di domenica 5 giugno 2022) Vladimir Putin è tornato a parlare dell’invio di armi dall’Occidente, e degli Stati Uniti in particolare, all’Ucraina. «Secondo me, tutto questo clamore su ulteriori consegne di armamenti generalmente persegue l’unico obiettivo di prolungare il conflitto armato il più a lungo possibile», ha detto il presidente russo in un’intervista su Rossiya-1 che andrà in onda oggi, 5 giugno. Poi Putin, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha specificato che se l’Occidente invierà missili a lungo raggio a Kiev, Mosca reagirà colpendo obiettivi finora risparmiati. Al momento gli Stati Uniti hanno deciso di non inviare a Kiev missili a medio o lungo ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Vladimirè tornato a parlare dell’invio di armi dal, e degli Stati Uniti in particolare, all’Ucraina. «Secondo me, tutto questo clamore su ulteriori consegne di armamenti generalmente persegue l’unico obiettivo di prolungare il conflitto armato il più apossibile», ha detto il presidente russo in un’intervista su Rossiya-1 che andrà in onda oggi, 5 giugno. Poi, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha specificato che se, Mosca reagirà colpendo obiettivi finora risparmiati. Al momento gli Stati Uniti hanno deciso di non inviare aa medio o...

