Juventus, blitz e contatto a sorpresa: l’affare stupisce i tifosi (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle varie operazioni di mercato che sta imbastendo in vista della prossima stagione, la Juventus avrebbe individuato il vice di Vlahovic. La stagione 2021/2022, la prima dell’Allegri bis dopo le due esperienze con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo in panchina, è archiviata. La Juventus ha chiuso il campionato al 4° posto, non ha conquistato alcun Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle varie operazioni di mercato che sta imbastendo in vista della prossima stagione, laavrebbe individuato il vice di Vlahovic. La stagione 2021/2022, la prima dell’Allegri bis dopo le due esperienze con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo in panchina, è archiviata. Laha chiuso il campionato al 4° posto, non ha conquistato alcun Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ealo_BW : #Kostic piace e davvero tanto alla Juventus, ma soprattutto ad Allegri che spinge molto per il serbo. In queste se… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Juventus, Di Maria al bivio: blitz a Londra - danieleisetta7 : RT @forumJuventus: (TS) 'Cherubini a lavoro per portare Molina alla Juventus, nuovi contatti nel blitz inglese. Ranocchia nell'affare'? htt… - pccpla : RT @forumJuventus: (TS) 'Cherubini a lavoro per portare Molina alla Juventus, nuovi contatti nel blitz inglese. Ranocchia nell'affare'? htt… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: (TS) 'Cherubini a lavoro per portare Molina alla Juventus, nuovi contatti nel blitz inglese. Ranocchia nell'affare'? htt… -