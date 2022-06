I missili russi su Kiev "messaggio" di Putin all'Occidente. Gli ucraini avanzano a Severodonetsk (Di domenica 5 giugno 2022) Tornano i missili su Kiev. L'attacco russo è avvenuto con razzi a lunga gittata, uno dei quali ha sorvolato pericolosamente su una centrale nucleare. Tra gli analisti, riporta RaiNews, si è diffusa l'opitesi che potrebbe essere una risposta all'invio di missili a lungo raggio da parte dell'Occidente alle forze armate ucraine. Nel 102mo giorno di guerra si registra anche la distruzione del quartier generale degli aiuti umanitari a Lysychansk, nella regione orientale ucraina di Luhansk, dove si erano rifugiate oltre 40 persone, in un attacco russo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno ucraino, come riporta l'agenzia ucraina Unian. Non sono state fornite notizie di eventuali vittime. Parallelamentee la città di Severodonetsk, data per persa pochi giorni fa, sarebbe in parte tornata sotto il ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Tornano isu. L'attacco russo è avvenuto con razzi a lunga gittata, uno dei quali ha sorvolato pericolosamente su una centrale nucleare. Tra gli analisti, riporta RaiNews, si è diffusa l'opitesi che potrebbe essere una risposta all'invio dia lungo raggio da parte dell'alle forze armate ucraine. Nel 102mo giorno di guerra si registra anche la distruzione del quartier generale degli aiuti umanitari a Lysychansk, nella regione orientale ucraina di Luhansk, dove si erano rifugiate oltre 40 persone, in un attacco russo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno ucraino, come riporta l'agenzia ucraina Unian. Non sono state fornite notizie di eventuali vittime. Parallelamentee la città di, data per persa pochi giorni fa, sarebbe in parte tornata sotto il ...

