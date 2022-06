Giornata mondiale dell’ambiente, Mattarella: “Serve impegno comune. Una guerra scellerata frena la lotta ai cambiamenti climatici” (Di domenica 5 giugno 2022) La lotta contro i cambiamenti climatici ha conosciuto negli anni “battute d’arresto e colpevoli ritardi” e oggi siamo di fronte a una “scellerata guerra che sta insanguinando l’Europa con l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l’agenda degli impegni assunti”. È duro il bilancio fatto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. In un messaggio, il capo dello Stato ricorda che “il percorso di questi decenni non è stato e non è tuttora lineare. Tuttavia, per dare futuro all’umanità dobbiamo essere capaci di governare i cambiamenti climatici, arrestare lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Lacontro iha conosciuto negli anni “battute d’arresto e colpevoli ritardi” e oggi siamo di fronte a una “che sta insanguinando l’Europa con l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l’agenda degli impegni assunti”. È duro il bilancio fatto dal presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della. In un messaggio, il capo dello Stato ricorda che “il percorso di questi decenni non è stato e non è tuttora lineare. Tuttavia, per dare futuro all’umanità dobbiamo essere capaci di governare i, arrestare lo ...

