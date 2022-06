Dopo la maxirissa, le molestie sessuali: Peschiera del Garda sconvolta dal branco (Di domenica 5 giugno 2022) Sono stati giorni di fuoco quelli dal 2 Giugno in poi: una serie di eventi sembra collegata tra loro e la verità è salita a galla pezzo Dopo pezzo. Stiamo parlando del caso di molestie sessuali a danni di un gruppo di ragazze tra i 16 e i 17 anni, avvenute il 2 Giugno mentre si trovavano sul treno regionale 2640. La tratta si spostava da Peschiera del Garda (comune in provincia di Verona) a Milano e il caso di molestie sarebbe collegato alla maxi rissa avvenuta lo stesso giorno proprio a Peschiera. Per capire cos’è successo dobbiamo tornare indietro di un paio di giorni. In pieno giorno, l’incriminato 2 Giugno è scoppiata una maxirissa sulla riva del Basso Lago di Garda, tra Peschiera e Castelnovo del ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 5 giugno 2022) Sono stati giorni di fuoco quelli dal 2 Giugno in poi: una serie di eventi sembra collegata tra loro e la verità è salita a galla pezzopezzo. Stiamo parlando del caso dia danni di un gruppo di ragazze tra i 16 e i 17 anni, avvenute il 2 Giugno mentre si trovavano sul treno regionale 2640. La tratta si spostava dadel(comune in provincia di Verona) a Milano e il caso disarebbe collegato alla maxi rissa avvenuta lo stesso giorno proprio a. Per capire cos’è successo dobbiamo tornare indietro di un paio di giorni. In pieno giorno, l’incriminato 2 Giugno è scoppiata unasulla riva del Basso Lago di, trae Castelnovo del ...

