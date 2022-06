de Ligt: «Non so se rinnovo con la Juve, decido in base al progetto: due quarti posti non bastano» (Di domenica 5 giugno 2022) Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS dal ritiro della Nazionale olandese mettendo in dubbio il suo rinnovo con il club bianconero. “Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare o se guardare altrove. Ho sempre preso delle decisioni in base al progetto sportivo e i due quarti posti consecutivi non bastano. Bisogna fare un passo in avanti”. Ha aggiunto: “Credo che questo sia stato il mio anno migliore, in termini di partite giocate e di prestazioni. La società me lo ha confermato, gli infortuni occorsi a Chiellini e Bonucci mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore, ora mi attende il passo successivo. Due quarti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Il difensore dellantus, Matthijs de, ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS dal ritiro della Nazionale olandese mettendo in dubbio il suocon il club bianconero. “Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare o se guardare altrove. Ho sempre preso delle decisioni inalsportivo e i dueconsecutivi non. Bisogna fare un passo in avanti”. Ha aggiunto: “Credo che questo sia stato il mio anno migliore, in termini di partite giocate e di prestazioni. La società me lo ha confermato, gli infortuni occorsi a Chiellini e Bonucci mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore, ora mi attende il passo successivo. Due...

