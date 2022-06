"Chi prende il suo posto se va sotto al 15%": terremoto nella Lega, che cosa può accadere a Matteo Salvini (Di domenica 5 giugno 2022) Il malumore cresce nella Lega. E il dito è puntato contro Matteo Salvini, "l'uomo che riempiva le piazze adesso le svuota o le raffredda. Da trascinatore a zavorra, da 'capitano' ad 'aggiunto'. Un leader depotenziato fino a gettare un'ombra di sostenibile imbarazzo tra gli elettori che, prima, sapeva incantare e portare dove voleva lui". Così, La Repubblica, in un retroscena, descrive impietosamente il leader della Lega che ieri è stato ospite del governatore del Veneto Luca Zaia a Belluno. Il quotidiano parla di una "insofferenza altissima" nella Lega nei suoi confronti. Tanto che ci sarebbe, secondo fonti interne al partito, anche una sorta di "dead line": una soglia, alle prossime politiche, sotto la quale Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Il malumore cresce. E il dito è puntato contro, "l'uomo che riempiva le piazze adesso le svuota o le raffredda. Da trascinatore a zavorra, da 'capitano' ad 'aggiunto'. Un leader depotenziato fino a gettare un'ombra di sostenibile imbarazzo tra gli elettori che, prima, sapeva incantare e portare dove voleva lui". Così, La Repubblica, in un retroscena, descrive impietosamente il leader dellache ieri è stato ospite del governatore del Veneto Luca Zaia a Belluno. Il quotidiano parla di una "insofferenza altissima"nei suoi confronti. Tanto che ci sarebbe, secondo fonti interne al partito, anche una sorta di "dead line": una soglia, alle prossime politiche,la quale...

