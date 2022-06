Beach volley: la coppia Nicolai-Cottafava trionfa all’Elite 16 (Di domenica 5 giugno 2022) Il Beach volley italiano festeggia una grande domenica, la firma è ancora una volta di Paolo Nicolai che assieme a Samuele Cottafava ha ottenuto a Jurmala (Lettonia) la vittoria nel torneo “Elite 16”, massima competizione del nuovo circuito Beach Pro Tour 2022. In finale la coppia italiana è stata protagonista di una rimonta incredibile ai danni della forte formazione del Qatar Cherif-Ahmed, battuta 2-1 (16-21, 27-25, 15-12). Dopo un cammino praticamente perfetto, i ragazzi allenati da Simone Di Tommaso e Mariano Costa, nel match che metteva in palio il torneo si sono trovati di fronte una delle coppie più forti a livello internazionale: i qatarioti Cherif-Ahmed medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e teste di serie n.4 del ranking mondiale. L’avvio di partita è stato favorevole a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Ilitaliano festeggia una grande domenica, la firma è ancora una volta di Paoloche assieme a Samueleha ottenuto a Jurmala (Lettonia) la vittoria nel torneo “Elite 16”, massima competizione del nuovo circuitoPro Tour 2022. In finale laitaliana è stata protagonista di una rimonta incredibile ai danni della forte formazione del Qatar Cherif-Ahmed, battuta 2-1 (16-21, 27-25, 15-12). Dopo un cammino praticamente perfetto, i ragazzi allenati da Simone Di Tommaso e Mariano Costa, nel match che metteva in palio il torneo si sono trovati di fronte una delle coppie più forti a livello internazionale: i qatarioti Cherif-Ahmed medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e teste di serie n.4 del ranking mondiale. L’avvio di partita è stato favorevole a ...

