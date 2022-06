Basket, l’allenatore del Real Madrid Pablo Laso ricoverato per infarto al miocardio (Di domenica 5 giugno 2022) Una notizia sconvolgente scuote il panorama cestistico internazionale. Nelle prime ore del mattino il coach del Real Madrid Pablo Laso è stato trasportato d’urgenza all’ospedale universitario Sanitas La Moraleja dopo un infarto al miocardio. Laso aveva appena portato la sua squadra alla vittoria nella semifinale di Endesa League ai danni del Bitci Baskonia. Una volta concluso il match l’allenatore si è presentato ai microfoni della conferenza stampa senza palesare alcun tipo di problema, poi è rientrato nella sua abitazione. Basket: Peppe Poeta annuncia il ritiro con una lunga lettera sui social Il cinquantaquattrenne ha chiamato l’ambulanza una volta sentiti i primi sintomi dell’infarto, sul suo stato di salute ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Una notizia sconvolgente scuote il panorama cestistico internazionale. Nelle prime ore del mattino il coach delè stato trasportato d’urgenza all’ospedale universitario Sanitas La Moraleja dopo unalaveva appena portato la sua squadra alla vittoria nella semifinale di Endesa League ai danni del Bitci Baskonia. Una volta concluso il matchsi è presentato ai microfoni della conferenza stampa senza palesare alcun tipo di problema, poi è rientrato nella sua abitazione.: Peppe Poeta annuncia il ritiro con una lunga lettera sui social Il cinquantaquattrenne ha chiamato l’ambulanza una volta sentiti i primi sintomi dell’, sul suo stato di salute ...

