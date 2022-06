UFFICIALE | Farke nuovo allenatore del Borussia Monchengladbach

Advertising

TUTTO mercato WEB

la conferma in azzurro del 30enne difensore brasiliano attraverso un tweet del presidente ... come Markus Gisdol (Lokomotiv Mosca) e Daniel(FK Krasnodar), Schwarz non aveva chiuso il ...Krasnodar, non solo i calciatori: via anche l'allenatoreL'addio degli otto calciatori al Krasnodar segue quello comunicato nella giornata di ieri da parte di Daniel. Il tecnico, arrivano in ... UFFICIALE: 'Gladbach, ecco il post Hutter: Farke è il nuovo allenatore. Firma fino al 2025 Il Manchester United ha comunicato l'arrivo di Andy O'Boyle come nuovo Deputy Football Director con questa nota ufficiale sul sito della società: "Andy O'Boyle è stato nominato vicedirettore calcistic ...