Ucraina: Letta, 'pace non giusta meglio di guerra? Solo citazione, no cambio linea' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Mi pare una polemica sul nulla. Ho citato il bosniaco Izetbegovic e l'idea, vera, che anche una pace non completamente giusta sia comunque meglio rispetto alla continuazione di guerra e morte. Questo non comporta alcun cambio di idea sulla necessità di fermare Putin e aiutare l'Ucraina". Lo puntualizza il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. E aggiunge: "Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic “una pace non completamente giusta è meglio della continuazione di guerra e morte”. L'avevo già detta giorni fa. Nessun cambio di linea sul no a Putin e sul sostegno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Mi pare una polemica sul nulla. Ho citato il bosniaco Izetbegovic e l'idea, vera, che anche unanon completamentesia comunquerispetto alla continuazione die morte. Questo non comporta alcundi idea sulla necessità di fermare Putin e aiutare l'". Lo puntualizza il segretario del Pd, Enrico, su twitter. E aggiunge: "Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic “unanon completamentedella continuazione die morte”. L'avevo già detta giorni fa. Nessundisul no a Putin e sul sostegno a ...

Advertising

fattoquotidiano : Enrico Letta marca un altro distacco dalle posizioni filoatlantiche: 'Solo l'Europa unita può fermare Putin' [LEGGI… - petergomezblog : Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fa… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - claudiopro : RT @petergomezblog: Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fare d… - sud_delmondo : RT @Arturo_Parisi: Ucraina: 100 giorni + 1 Letta: 'Una pace non giusta è meglio della guerra' - HuffPost Italia [è vero che ha poi detto “n… -