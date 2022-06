Ucraina | Kiev | “Guerra potrebbe durare altri due o sei mesi”

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Laintrascinarsi perdue o sei”. Lo ha detto in un’intervista nelle scorse ore a ‘Meduza’ Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, passati 100 giorni dall’invasione dell’Russia. Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e comecambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa,e Russia. Per Podolyak, convinto che concessioni territoriali alla Russia non porranno fine al conflitto, ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà e Mosca non percepirà più di poter dettare condizioni. Alcune città, come Mariupol e ora Severodonetsk, di fatto non esistono più, ha detto, stimando in un totale di 80.000 le perdite russe, ...

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - MediasetTgcom24 : Putin: grano dalla Bielorussia se tolgono sanzioni a Minsk #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - marcotravaglio : Quanto tempo perso, quanti morti, distruzioni, orrori, profughi e prigionieri in Ucraina, mentre l’Europa si svenav… - SabazioVirbio2 : Il Minchistero 'esclude'?????? - RNicolick : I genieri della Guardia Nazionale Ucraina continuano a sminare il territorio della regione di Kiev, che è stata lib… -

RaiNews

Putin: sì all'export del grano ma basta sanzioni alla Bielorussia 4 giugno 2022 - Guerra in, nelle ultime notizie del giorno 101 torna la domanda sulle parole più attese: quando si ...di..., 4 giu. - La guerra in"potrebbe trascinarsi per altri due o sei mesi". Lo ha detto in un'intervista nelle scorse ore a 'Meduza' Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 101 - Kiev: 261 bambini uccisi e 465 feriti dall'inizio della guerra - Kiev: 261 bambini uccisi e 465 feriti dall'inizio della guerra Agli incontri non partecipa Kiev, nonostante l’impegno Usa a “non decidere nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina" ...Corsi di “denazificazione” per “liberare” gli ucraini dal controllo di Kiev. Nei territori dell’est Ucraina occupati dai russi, Mosca sta organizzando questi incontri con le persone per “redimerle”. C ...