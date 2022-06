Ucraina: Kiev, 'a Izyum distrutta quasi completamente 35esima armata russa' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine "hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata militare della Federazione russa a Izyum", nell'oblast di Kharkiv. Lo ha annunciato il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina Andriy Yermak su Telegram. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine "hanno distruttointeramente lamilitare della Federazione", nell'oblast di Kharkiv. Lo ha annunciato il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Andriy Yermak su Telegram.

