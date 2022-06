Rino Gattuso contro i 'leoni da tastiera': 'Non sono razzista, sono un terrone' (Di sabato 4 giugno 2022) 'La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata'. Rino Gattuso non ci sta e sulle pagine della Gazzetta dello Sport risponde alle polemiche che si sono scatenate dopo le dichiarazioni dell'ex presidente del Valencia, Miguel Zorio. 'Cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al ... Leggi su zoom24 (Di sabato 4 giugno 2022) 'La mia storia parla per me. Io? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata'.non ci sta e sulle pagine della Gazzetta dello Sport risponde alle polemiche che siscatenate dopo le dichiarazioni dell'ex presidente del Valencia, Miguel Zorio. 'Cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al ...

