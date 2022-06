Pescara | consigliere regionale M5s si incatena davanti al pronto soccorso | “Mancano i medici | ma per la Regione va tutto bene”

(Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la morte del 90enne Bruno D’Attanasio neldell’Ospedale “Spirito Santo” di, Domenico Pettinari,del Movimento 5 stelle, ha deciso di passare dalle denunce alle proteste. Si ètoal cancello della struttura dove l’anziano, a sentire la versione di sua nipote, è arrivato nella notte del 2 giugno con febbre a 40 e nausea, per poi morire nel primo pomeriggio del giorno successivo dopo nove ore di attesa e nessun vero. Il gesto di Pettinari è frutto di una protesta che va avanti da anni e che questa mattina ha visto la partecipazione di circa 100 persone. “Da tempo facciamo proposte alla maggioranza di centrodestra che ha in mano la gestione della sanità ...

