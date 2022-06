Moto3, GP Catalogna 2022: gli highlights delle qualifiche. Pole position per Foggia, Rossi 6° – VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Grande prestazione per Dennis Foggia che conquista la Pole position al Gran Premio di Catalogna 2022: il suo miglior giro realizzato nel Q2, chiuso in 1:48.290, gli ha permesso di ottenere la prima posizione in griglia di partenza davanti a Deniz Öncü (secondo) e Izan Guevara (terzo). La presenza del pilota spagnolo della GASGAS Aspar in prima fila, insieme a Foggia, rende particolarmente interessante la partenza di domani in gara: i due hanno dimostrato nel corso delle prove libere e in qualifica di avere un gran ritmo, chi partirà meglio potrà subito approfittare per allungare su tutti. Da tenere d’occhio anche la seconda fila, costituita da Lorenzo Fellon, Ryusei Yamanaka e Riccardo Rossi, che partiranno nell’ordine dal quarto al sesto posto. ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Grande prestazione per Dennische conquista laal Gran Premio di: il suo miglior giro realizzato nel Q2, chiuso in 1:48.290, gli ha permesso di ottenere la prima posizione in griglia di partenza davanti a Deniz Öncü (secondo) e Izan Guevara (terzo). La presenza del pilota spagnolo della GASGAS Aspar in prima fila, insieme a, rende particolarmente interessante la partenza di domani in gara: i due hanno dimostrato nel corsoprove libere e in qualifica di avere un gran ritmo, chi partirà meglio potrà subito approfittare per allungare su tutti. Da tenere d’occhio anche la seconda fila, costituita da Lorenzo Fellon, Ryusei Yamanaka e Riccardo, che partiranno nell’ordine dal quarto al sesto posto. ...

