LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes in vetta con Marciello, 13mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Scende 13mo Valentino Rossi. Il #46 del gruppo resta nella Top15, ottima posizione per il proseguo della corsa. 19.34 Non mancano le emozioni con Mercedes e Lamborghini che appaiono decisamente superiori agli altri. Audi e Ferrari guardano da vicino i rivali, mentre Porsche ha alzato bandiera bianca in seguito contatto nel primo settore. 19.30 Problema per BMW. Catsburg (ROWE Racing #98) ha forato e procede lentamente sul rettilineo del Mistral. 19.27 Aitken torna sotto a Marciello! Che lotta per il primato con la Mercedes #88 che è attaccata dalla Lamborghini #63. 19.24 Resta 10mo Valentino Rossi. Ottimo passo per il ‘Dottore’ che sta effettuando il proprio secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37 Scende. Il #46 del gruppo resta nella Top15, ottima posizione per il proseguo della corsa. 19.34 Non mancano le emozioni cone Lamborghini che appaiono decisamente superiori agli altri. Audi e Ferrari guardano da vicino i rivali, mentre Porsche ha alzato bandiera bianca in seguito contatto nel primo settore. 19.30 Problema per BMW. Catsburg (ROWE Racing #98) ha forato e procede lentamente sul rettilineo del Mistral. 19.27 Aitken torna sotto a! Che lotta per il primato con la#88 che è attaccata dalla Lamborghini #63. 19.24 Resta 10mo. Ottimo passo per il ‘Dottore’ che sta effettuando il proprio secondo ...

