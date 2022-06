Gennady Zhidko, l'uzbeko scelto da Putin: chi è quest'uomo, qual è la sua missione (Di sabato 4 giugno 2022) Ennesimo cambio al comando delle operazioni russe in Ucraina. Da qualche giorno sul campo di battaglia - più precisamente nell'area di Mariupol - è stata segnalata la presenza del generale Gennady Zhidko. Stando alle ultime indiscrezioni, spetta a lui sostituire Alexander Dvornikov, che aveva assunto il comando neanche due mesi fa: il fatto che stia già per essere sostituito la dice lunga sui problemi della Russia, che continua a fallire nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Dvornikov è soprannominato il “macellaio siriano”, eppure neanche i suoi metodi descritti come spietati sono bastati per mettere al tappeto la resistenza ucraina. Adesso il comando sta per passare a Zhidko, che è considerato uno degli uomini di fiducia di Vladimir Putin: di origini uzbeke, il 56enne ha già avuto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ennesimo cambio al comando delle operazioni russe in Ucraina. Dache giorno sul campo di battaglia - più precisamente nell'area di Mariupol - è stata segnalata la presenza del generale. Stando alle ultime indiscrezioni, spetta a lui sostituire Alexander Dvornikov, che aveva assunto il comando neanche due mesi fa: il fatto che stia già per essere sostituito la dice lunga sui problemi della Russia, che continua a fallire nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Dvornikov è soprannominato il “macellaio siriano”, eppure neanche i suoi metodi descritti come spietati sono bastati per mettere al tappeto la resistenza ucraina. Adesso il comando sta per passare a, che è considerato uno degli uomini di fiducia di Vladimir: di origini uzbeke, il 56enne ha già avuto il ...

