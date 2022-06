Funziona l’Italia che rifiuta il posto fisso: 1-1 con la Germania e scopre Gnonto (18 anni) (Di sabato 4 giugno 2022) Evviva i rinnovamenti, abbasso la riconoscenza che diventa una insopportabile palla al piede. Come d’incanto, senza più i titolarissimi, l’Italia torna a lottare e a tratti anche a giocare, e pareggia 1-1 con la Germania in Nations League a Bologna. Non solo ma trova anche Gnonto, 18 anni e mezzo, giocatore dello Zurigo. Protagonista della serata con l’assist a Pellegrini. Una partita che è una lezione: basta con il posto fisso, nello sport (ma non solo) vale chi è più bravo in quel momento, il passato non può contare per l’eternità. E così a Bologna non è finita parecchio a zero, come i più pronosticavano. l’Italia si è improvvisamente ricordata di essere la Nazionale campione d’Europa e ha sfoderato una prestazione di carattere e intensità contro la più quotata ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Evviva i rinnovamenti, abbasso la riconoscenza che diventa una insopportabile palla al piede. Come d’incanto, senza più i titolarissimi,torna a lottare e a tratti anche a giocare, e pareggia 1-1 con lain Nations League a Bologna. Non solo ma trova anche, 18e mezzo, giocatore dello Zurigo. Protagonista della serata con l’assist a Pellegrini. Una partita che è una lezione: basta con il, nello sport (ma non solo) vale chi è più bravo in quel momento, il passato non può contare per l’eternità. E così a Bologna non è finita parecchio a zero, come i più pronosticavano.si è improvvisamente ricordata di essere la Nazionale campione d’Europa e ha sfoderato una prestazione di carattere e intensità contro la più quotata ...

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Funziona l’Italia che rifiuta il posto fisso: 1-1 con la Germania e scopre Gnonto (18 anni) La fuga di massa dalla Nazional… - napolista : Funziona l’Italia che rifiuta il posto fisso: 1-1 con la Germania e scopre Gnonto (18 anni) La fuga di massa dalla… - RafMorl : @corradone91 Uno che preferisce non rinnovare con l’Inter per andare a giocare in serie A Svizzera perché ha capito… - etiamomnes : Chi fa male all’Italia è Conte, con i suoi rapporti ambigui con l’ambasciata russa e i continui attacchi al governo… - etiamomnes : @LiaQuartapelle Chi fa male all’Italia è Conte, con i suoi rapporti ambigui con l’ambasciata russa e i continui att… -