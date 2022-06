Formula E - Evans vince l' ePrix di Giacarta

Leggi su quattroruote

(Di sabato 4 giugno 2022) Terza vittoria stagionale per Mitch: il pilota della Jaguar Racing ha conquistato il successo nell'inauguraledi, valido come nono round del Mondiale 2022., partito terzo, è riuscito a gestire perfettamente la strategia di gara e si è liberato del suo diretto rivale odierno grazie a un bel sorpasso effettuato in Curva 7, rilanciando così le sue speranze per il titolo iridato. Un boost di fiducia.fa un balzo avanti in classifica ed è ora quarto, ma a soli 12 punti dal leader della classifica. Dopo la gara, il neozelandese della Jaguar ha detto: Direi che è stata dura! Sono felice per come è andata a finire. Abbiamo avuto un'ultima gara complicata a questa pista era simile, ma con un clima su un altro livello. Abbiamo lavorato molto sull'assetto e sulla messa a punto dei ...