Docente italiana assassinata in Inghilterra, arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) che avrebbe accoltellato la donna. Ignoto il movente Si chiamava Antonella Castelvedere, 52 anni, la donna italiana assassinata in Inghilterra. Quando sono arrivati i soccorsi, la donna respirava ancora, ma a causa delle ferite ricevute, è spirata poco dopo. Il principale sospettato era il marito, che rimasto ferito durante la colluttazione con la donna, attualmente è piantonato in ospedale La donna era era originaria di Bagnolo Mella nel Bresciano. Da oltre 25 anni – si legge sul Corriere della Sera – viveva a Wickham Road, una zona residenziale di Colchester, nella contea dell'Essex, dove si era trasferita per insegnare all'università. Qui ricopriva il ruolo di "Docente senior in Letteratura Inglese" ed era "responsabile del corso di laurea magistrale all'università di Suffolk". Lascia una bambina ...

