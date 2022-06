"Delitti colposi di pericolo", la Procura apre un'inchiesta sul treno deragliato (Di sabato 4 giugno 2022) La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo l'incidente al treno dell'alta velocità della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale, nei pressi della stazione Prenestina. Nel fascicolo, è quanto si apprende, si ipotizza la fattispecie di Delitti colposi di pericolo sancito dall'articolo 450 del codice penale. Il fascicolo, per il momento, è contro ignoti. A uscire dai binari è stato il locomotore di coda del Frecciarossa che aveva circa 230 passeggeri a bordo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Venerdì 4 giugno hanno effettuato un sopralluogo il pm di turno e gli ispettori del lavoro. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. L'incidente ferroviario ha provocato enormi disagi alla circolazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Ladi Roma ha aperto un'dopo l'incidente aldell'alta velocità della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale, nei pressi della stazione Prenestina. Nel fascicolo, è quanto si apprende, si ipotizza la fattispecie didisancito dall'articolo 450 del codice penale. Il fascicolo, per il momento, è contro ignoti. A uscire dai binari è stato il locomotore di coda del Frecciarossa che aveva circa 230 passeggeri a bordo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Venerdì 4 giugno hanno effettuato un sopralluogo il pm di turno e gli ispettori del lavoro. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. L'incidente ferroviario ha provocato enormi disagi alla circolazione ...

