Da Rock in Roma a Sziget, da Sónar a Glastonbury, le date imperdibili per tornare ad ascoltare musica dal vivo in Italia e all'estero (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritornano i festival musicali. L’estate 2022 è alle porte e i cartelloni si presentano già parecchio affollati. Sono centinaia, infatti, gli artisti che saliranno sui palchi più prestigiosi d’Italia, cantanti Italiani e stranieri che si alterneranno in questo prepotente ritorno ai live. Anche nel resto d’Europa, così come negli Stati Uniti e in Giappone, saranno tre mesi di pura musica, alla ricerca di divertimento e spensieratezza. Måneskin: la Rock band Italiana del momento guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritornano i festivalli. L’estate 2022 è alle porte e i cartelloni si presentano già parecchio affollati. Sono centinaia, infatti, gli artisti che saliranno sui palchi più prestigiosi d’, cantantini e stranieri che si alterneranno in questo prepotente ritorno ai live. Anche nel resto d’Europa, così come negli Stati Uniti e in Giappone, saranno tre mesi di pura, alla ricerca di divertimento e spensieratezza. Måneskin: labandna del momento guarda le foto ...

Advertising

quartomiglio : RT @Turismoromaweb: Dal 10 giugno torna l'appuntamento con @Rock_in_Roma: due mesi di musica dal vivo ospitati presso l’#Ippodromo delle #C… - Turismoromaweb : Dal 10 giugno torna l'appuntamento con @Rock_in_Roma: due mesi di musica dal vivo ospitati presso l’#Ippodromo dell… - Scrittomisto : Jazz e rock si incontrano a Villa Celimontana: tre mesi di concerti gratuiti - mesachugoij : @eviltdp long story short: il Primavera Sound è stato sempre riconosciuto ed elogiato per essere il festival europe… - UditeUdite1 : Al via Rock in Roma: Noyz Narcos (10 giugno) e Leon Faun Mambolosco Villabanks (11 giugno) live all’Ippodromo d… -