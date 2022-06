Covid, le notizie. Iss: “Epidemia in miglioramento ma rispettare le misure”. LIVE (Di sabato 4 giugno 2022) Diciannove Regioni sono classificate a rischio basso ma due Regioni sono equiparate a rischio moderato. "Dobbiamo continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto rafforzare il monitoraggio dell'andamento dell'Epidemia con un occhio vigile a ciò che accade in altri Paesi" ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Tasso di positività al 13,3% Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) Diciannove Regioni sono classificate a rischio basso ma due Regioni sono equiparate a rischio moderato. "Dobbiamo continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto rafforzare il monitoraggio dell'andamento dell'con un occhio vigile a ciò che accade in altri Paesi" ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Tasso di positività al 13,3%

