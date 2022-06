Bel tempo e temperature all’insù

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 giugno 2022) Le previsioni delsu Bergamo e la provincia per questo sabato 4 maggio a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Un promontorio di origine sub-tropicale tende a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo centrale, mentre lungo il bordo settentrionale, in corrispondenza delle regioni alpine, scorrono correnti umide a tratti debolmente instabili. Sabato 4 giugno 2022Previsto: Giornata caratterizzata da belsu tutti i settori, con modesta formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nel corso della giornata, ma senza fenomeni associati.: Minime stazionarie e comprese tra 17/20 °C; Massime in marcato aumento e comprese tra 29/32 °C. Domenica 5 giugno 2022Previsto: Parziale eraneo peggioramento a partire dal varesotto nel ...