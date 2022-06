Allerta caldo, bollino rosso in cinque città: le previsioni di domenica 5 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) L’anticiclone africano è arrivato alla sua massima potenza e domenica sarà la giornata più calda. Da lunedì le temperature scenderanno di qualche grado e martedì arriveranno piogge e temporali che dal Nord si estenderanno al Centro-Sud.domenica bollenteLa giornata più calda sarà quella di domenica quando al Sud i valori termici massimi sfioreranno i 40 gradi a Siracusa, Catania, Agrigento e i 42 nelle zone interne della Sicilia. Sulle regioni centrali Allerta da bollino rosso per una forte ondata di calore. Previsti 38 gradi pure in Puglia e Sardegna, fino a 35-36 in Calabria e Campania (specie nel casertano). Fra i 33 e 35 gradi sul resto delle regioni, e anche al Nord in città come Bologna, Padova, Pavia, Milano. Proprio al Nord, però nel pomeriggio di ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) L’anticiclone africano è arrivato alla sua massima potenza esarà la giornata più calda. Da lunedì le temperature scenderanno di qualche grado e martedì arriveranno piogge e temporali che dal Nord si estenderanno al Centro-Sud.bollenteLa giornata più calda sarà quella diquando al Sud i valori termici massimi sfioreranno i 40 gradi a Siracusa, Catania, Agrigento e i 42 nelle zone interne della Sicilia. Sulle regioni centralidaper una forte ondata di calore. Previsti 38 gradi pure in Puglia e Sardegna, fino a 35-36 in Calabria e Campania (specie nel casertano). Fra i 33 e 35 gradi sul resto delle regioni, e anche al Nord income Bologna, Padova, Pavia, Milano. Proprio al Nord, però nel pomeriggio di ...

