Wta s-Hertogenbosch 2022 | Stefanini al via nelle qualificazioni | sfiderà Preston

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) Archiviata la stagione su terra rossa, il tennis si sposta sull’erba. Uno dei tornei che inaugurerà la stagione sul verde sarà il Wta di s-, di scena in Olanda. Sorteggiato il tabellone di qualificazione, in cui figura una sola italiana, ovvero Lucrezia. La giocatrice di Carmignano è accreditata della settima testa di serie e debutterà contro l’australiana. In caso di vittoria, al turno decisivo se la vedrebbe contro Pattinama Kherkove o Serban. L’azzurra scenderà in campo sabato 4 giugnoalle ore 11:00 sul Court 3. SportFace.