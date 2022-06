VIDEO Nadal-Zverev 1-0, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. Straziante ritiro del tedesco (Di venerdì 3 giugno 2022) Semplicemente orribile quello che ha dovuto vedere il pubblico del Court Philippe Chatrier poche decine di minuti fa. Una caviglia che si piega, Alexander Zverev che cade dolorante e urlante. Dopo tre ore di lotta e un tie-break del secondo set ancora da giocare, Rafael Nadal in finale ci va così, nel modo meno voluto. Era stata una battaglia certo non bella, ma intensa, quella tra lo spagnolo e il tedesco, con il primo che aveva annullato quattro set point consecutivi in quello che i francesi usano definire “jeu decisif”. Nel secondo set, invece, tantissimi problemi al servizio per entrambi. Cosa è successo ad Alexander Zverev al Roland Garros: portato via sulla sedie a rotelle nella semifinale con Nadal Resta ora da capire l’entità dell’infortunio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Semplicemente orribile quello che ha dovuto vedere il pubblico del Court Philippe Chatrier poche decine di minuti fa. Una caviglia che si piega, Alexanderche cade dolorante e urlante. Dopo tre ore di lotta e un tie-break del secondo set ancora da giocare, Rafaelin finale ci va così, nel modo meno voluto. Era stata una battaglia certo non bella, ma intensa, quella tra lo spagnolo e il, con il primo che aveva annullato quattro set point consecutivi in quello che i francesi usano definire “jeu decisif”. Nel secondo set, invece, tantissimi problemi al servizio per entrambi. Cosa è successo ad Alexanderal: portato via sulla sedie a rotelle nella semifinale conResta ora da capire l’entità dell’infortunio di ...

