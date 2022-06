Van Gaal: "I Mondiali? Vince la squadra più forte, non chi ha i campioni" (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il c.t. dell'Olanda, Louis Van Galla, sia la sua nazionale che il Belgio possono ambire al trofeo ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il c.t. dell'Olanda, Louis Van Galla, sia la sua nazionale che il Belgio possono ambire al trofeo ai prossimidi Qatar 2022

NacBatta : Memphis e v. Dijk si sono esposti sulla mancata selezione di Gini Wijnaldum, rispettando la scelta di van Gaal. Il… - NacBatta : Sulla convocazione di Vincent Janssen, LVG, si è consultato con Danny Blind. Gli Oranje necessitano di una prima pu… - NacBatta : Van Gaal è stato aspramente criticato per le convocazioni fatte. Il C.T. ha lasciato intendere che Brobbey, Botman… - NacBatta : La partita sarà caratterizzata dall'esordio di Edgar Davids come collaboratore tecnico di van Gaal. Dopo la risoluz… - NacBatta : Ci sarà spazio per Schouten nelle prossime gare. Il centrocampista del Bologna ha lasciato buone impressioni a van… -