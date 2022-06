Ultime Notizie – Ucraina, “Russia rimuove generale Dvornikov da comando truppe” (Di venerdì 3 giugno 2022) Nuovo ‘colpo’ ai vertici militari russi. Secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso di rimuovere il generale Alexander Dvornikov dalla guida delle forze sul campo in Ucraina, per sostituirlo con il generale Gennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo. Di Dvornikov, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano più Notizie da un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una operazione militare di cui erano emerse tutte le carenze. Ma se fosse confermato questo nuovo avvicendamento, neanche Dvornikov, evidentemente, sarebbe riuscito a ottenere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Nuovo ‘colpo’ ai vertici militari russi. Secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso dire ilAlexanderdalla guida delle forze sul campo in, per sostituirlo con ilGennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo. Di, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano piùda un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una operazione militare di cui erano emerse tutte le carenze. Ma se fosse confermato questo nuovo avvicendamento, neanche, evidentemente, sarebbe riuscito a ottenere ...

