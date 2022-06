Stranger Things 4: Stephen King loda la nuova stagione, ma ha anche una grande critica (Di venerdì 3 giugno 2022) Stephen King loda la qualità della quarta stagione di Stranger Things, ma critica la scelta di Netflix di rinviare l'uscita degli ultimi due episodi a luglio. Stephen King ha amato Stranger Things 4 e ha particolarmente apprezzato l'omaggio al suo Carrie durante la scena con i pattini nell'episodio 2, La maledizione di Vecna, ma non ha risparmiato una grande critica alla serie e alla scelta di non pubblicare gli ultimi due episodi fino al 1 luglio. "La nuova stagione di Stranger Things è davvero fantastica, buona o addirittura migliore delle tre precedenti. C'è anche un omaggio a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)la qualità della quartadi, mala scelta di Netflix di rinviare l'uscita degli ultimi due episodi a luglio.ha amato4 e ha particolarmente apprezzato l'omaggio al suo Carrie durante la scena con i pattini nell'episodio 2, La maledizione di Vecna, ma non ha risparmiato unaalla serie e alla scelta di non pubblicare gli ultimi due episodi fino al 1 luglio. "Ladiè davvero fantastica, buona o addirittura migliore delle tre precedenti. C'èun omaggio a ...

