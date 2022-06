Serie A, Casini: «Quadro non confortante. Strutture? Stadi obsoleti e carenti» (Di venerdì 3 giugno 2022) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha fatto il punto sul campionato parlando sulla riviste Formiche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha fatto il punto sul campionato parlando sulla riviste Formiche. Le sue dichiarazioni: Strutture – «La situazione delle infraStrutture vede solo quattro Stadi di proprietà e un’età media degli impianti di oltre sessant’anni, con il 90% degli Stadi del tutto carenti sotto il profilo dell’efficientamento energetico. I bilanci delle società sono in sofferenza, con casi di profondo indebitamento e frequenti ricapitalizzazioni. Come riprendersi da tutto questo e riportare in alto la Serie A? Le risposte sono numerose e ovviamente prevedono interventi ampi, di profilo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Lorenzo, presidente della LegaA, ha fatto il punto sul campionato parlando sulla riviste Formiche Lorenzo, presidente della LegaA, ha fatto il punto sul campionato parlando sulla riviste Formiche. Le sue dichiarazioni:– «La situazione delle infravede solo quattrodi proprietà e un’età media degli impianti di oltre sessant’anni, con il 90% deglidel tuttosotto il profilo dell’efficientamento energetico. I bilanci delle società sono in sofferenza, con casi di profondo indebitamento e frequenti ricapitalizzazioni. Come riprendersi da tutto questo e riportare in alto laA? Le risposte sono numerose e ovviamente prevedono interventi ampi, di profilo ...

