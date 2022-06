Salernitana | Nicola confermato sulla panchina | ' E la storia continua'

(Di venerdì 3 giugno 2022) 'E la'. Davideposta un messaggio su Instagram e conferma la sua presenzadellaper i prossimi due anni. La separazione da Walter Sabatini non ha ...

Advertising

OfficialUSS1919 : ???? DAVIDE NICOLA RINNOVA CON L’U.S. SALERNITANA 1919 ???? L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinn… - sportmediaset : Terremoto Salernitana, dopo l'addio a Sabatini in bilico anche Nicola #salernitana #nicola - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Ufficiale il rinnovo del contratto di #Nicola - RTWCalcio : RT @markrstats: Salernitana. Stefano Colantuono vs Davide Nicola - ATransfermarkt : RT @OfficialUSS1919: ???? DAVIDE NICOLA RINNOVA CON L’U.S. SALERNITANA 1919 ???? L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnova… -

'E la storia continua'. Davideposta un messaggio su Instagram e conferma la sua presenza sulla panchina dellaper i prossimi due anni. La separazione da Walter Sabatini non ha cambiato i piani del club campano ...La separazione da Walter Sabatini non ha cambiato i piani dellache ha deciso di andare avanti con Davide. La società ha da poco comunicato "di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davidee il suo staff composto da Manuele ...La Salernitana, dopo la separazione da Sabatini, ha deciso di rinnovare il contratto al tecnico Davide Nicola: il comunicato ufficiale ...Dopo il clamoroso divorzio da Walter Sabatini, non ci saranno altri ribaltoni alla Salernitana Il presidente Danilo Iervolino ha trovato l’accordo coil i tecnico Davide Nicola artefice dell dell’ic ...