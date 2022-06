Salernitana, Iervolino studia il dopo Sabatini: tutti i nomi! (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile quanto accaduto ieri in casa Salernitana. Il matrimonio tra il ds Sabatini sembrava poter continuare in maniera pacifica e serena, poi però alcuni dissidi avranno fatto naufragare il rapporto. Incredibile come il calcio possa essere spietato e crudele e far terminare rapporti perfetti come quello tra la piazza di Salerno e Sabatini. A rischio ora anche il prosieguo come tecnico di Davide Nicola, che era fortemente legato all’ex dirigente della Roma, anche se il dirigente ha tenuto a ribadire come il loro futuro è completamente slegato. Petrachi Salernitana Quest’oggi è partita la caccia al nuovo direttore sportivo con Iervolino in prima linea a sondare il terreno. Secondo quanto riportato da Nicolo’ Schira, i nomi sul taccuino sembrano essere quelli di Gianluca Petrachi, libero ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile quanto accaduto ieri in casa. Il matrimonio tra il dssembrava poter continuare in maniera pacifica e serena, poi però alcuni dissidi avranno fatto naufragare il rapporto. Incredibile come il calcio possa essere spietato e crudele e far terminare rapporti perfetti come quello tra la piazza di Salerno e. A rischio ora anche il prosieguo come tecnico di Davide Nicola, che era fortemente legato all’ex dirigente della Roma, anche se il dirigente ha tenuto a ribadire come il loro futuro è completamente slegato. PetrachiQuest’oggi è partita la caccia al nuovo direttore sportivo conin prima linea a sondare il terreno. Secondo quanto riportato da Nicolo’ Schira, i nomi sul taccuino sembrano essere quelli di Gianluca Petrachi, libero ...

Advertising

MCriscitiello : Complimenti al Presidente della Salernitana Iervolino. Schiena dritta e ha capito subito tutto. Gli sono bastati 4… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Divergenze tra il presidente #Iervolino e #Sabatini - AlfredoPedulla : #Salernitana, ora la decisione di #Nicola che potrebbe seguire #Sabatini. Nella lista di #Iervolino c’è anche Fabio… - SalernoSport24 : ?? Nel ‘dopo Sabatini’ potrebbe non esserci un DS Le strade che portano al futuro ?? Leggi l’articolo su… - franser_real : RT @capuanogio: Lite notturna via Whatsapp tra #Iervolino e #Sabatini sulla commissione per il rinnovo automatico del contratto di #Couliba… -