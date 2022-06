Roland Garros 2022: dramma Zverev, infortunio al secondo set e ritiro. Nadal vola in finale (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile epilogo in semifinale al Roland Garros 2022 tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Lo spagnolo avanza in finale e nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno si regala un’altra vittoria, ma di certo non è la partita che avrebbe voluto vincere. Perché il tedesco, che gioca meglio ma combina disastri nei punti chiave, sotto di un set e prima del tie-break del secondo set, perde l’equilibrio e si fa male alla caviglia, piangendo dal dolore. E’ subito evidente che si tratta di qualcosa di serio, il numero 5 del seeding viene portato via in carrozzina e rientra in campo con le stampelle soltanto per il saluto al giudice di linea. 7-6(8) 6-6 e ritiro, davvero inaspettato quanto accaduto con Rafa che vola in ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Incredibile epilogo in semialtra Rafaele Alexander. Lo spagnolo avanza ine nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno si regala un’altra vittoria, ma di certo non è la partita che avrebbe voluto vincere. Perché il tedesco, che gioca meglio ma combina disastri nei punti chiave, sotto di un set e prima del tie-break delset, perde l’equilibrio e si fa male alla caviglia, piangendo dal dolore. E’ subito evidente che si tratta di qualcosa di serio, il numero 5 del seeding viene portato via in carrozzina e rientra in campo con le stampelle soltanto per il saluto al giudice di linea. 7-6(8) 6-6 e, davvero inaspettato quanto accaduto con Rafa chein ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - Fabius40884986 : Prima de di nadal che bucio de culo Vincemoo vs il numero 1 al mondo nei quarti Poi cosi Nel ns tempo libero Provam… - pierpi13 : mi spiace che il Roland Garros 2022 di Zverev sia finito con un infortunio. In bocca al lupo per il futuro. -