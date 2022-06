Quarantena e green pass | cosa cambia dal 1 aprile? Contatto con positivo | tutte le novità

(Di venerdì 3 giugno 2022) Da venerdì 1sostanziali modifiche saranno attuate dal Governo italiano per quanto riguarda lae il. Con il decreto riaperture, che proverà a superare gradualmente le attuali restrizioni nell’ambito della pandemia,no le regole per quanto concerne ilstretto con unper chi ha il super, ilbase o non è vaccinato. Eccole. Comeno le regole sulla? Dall’1le regole sul fronte dellasono uguali sia per chi è vaccinato che per chi non è vaccinato. Non ci sarà più la ...

Advertising

CHinAzione : RT @USAinazione: Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per ent… - AzioneNL : È scaduta il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pa… - USAinazione : Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass)… - EsteroinA : Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass)… - Ciakos1 : @Elisa58174423 @BarillariDav Tipo vaccino collegato green pass vaiolo altrimenti non entri nei vari Paesi o peggio… -

89.905 iPass scaricati in 24 ore. Sono 9.429 (ieri erano 17.193) i casi di Covid - 19 ... Attualmente, i positivi sono 648.056 ( - 7.844), di cui 643.187 in, 4.644 (+55) ricoverati nei ...I residenti della città devono esibire unpass sui loro smarphone per poter lasciare i ... chi si sposta in un'altra località, deve sottoporsi a unadi 14 giorni al ritorno.Milano, 1 giugno 2022 - In Italia il Coronavirus ha rallentato la sua corsa ma la "partita non è finita". Lo dimostra ciò che sta accadendo nell'altro emisfero, in Australia, dove i pronto soccorso so ...Da oggi, mercoledì 1 giugno 2022, non è più richiesta l’esibizione del Green pass per entrare in Italia ... non sarà più richiesta la quarantena di 5 giorni, né per i turisti, né per chi rientra in ...