Putin malato, “dietro i rumors il pregiudizio ‘cancro uguale morte'” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se un tempo, dal punto di vista culturale e psicologico, tumore era uguale a morte, oggi è uguale a cronicità. La ricerca medica ha reso possibile questo cambiamento, quindi il fantasma della morte è più distante dal paziente ed è gestito meglio. Il susseguirsi delle notizie sul presunto cancro di Putin, riferite come si trattasse di un evento che lo dovrebbe mettere fuori gioco, si poggia culturalmente su un’idea un po’ ‘datata’, un retaggio culturale”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Luigi Valera, consigliere nazionale della società Società italiana di psiconcologia (Sipo), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir Putin, sarebbe stato operato ad aprile per un tumore e potrebbe essere affetto da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se un tempo, dal punto di vista culturale e psicologico, tumore era, oggi èa cronicità. La ricerca medica ha reso possibile questo cambiamento, quindi il fantasma dellaè più distante dal paziente ed è gestito meglio. Il susseguirsi delle notizie sul presunto cancro di, riferite come si trattasse di un evento che lo dovrebbe mettere fuori gioco, si poggia culturalmente su un’idea un po’ ‘datata’, un retaggio culturale”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Luigi Valera, consigliere nazionale della società Società italiana di psiconcologia (Sipo), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir, sarebbe stato operato ad aprile per un tumore e potrebbe essere affetto da ...

