Ondata anomala di calore | allerta meteo in Campania

(Di venerdì 3 giugno 2022) E’ stato diramato, dalla Protezione civile regionale, un avviso diinper il verificarsi di condizioni di criticità per rischio dadiin alcuni comuni.inLa Protezione Civile della Regionecomunica che dalle ore 8 di oggi, venerdì 3 giugno e per una durata

La #Sardegna, la #Sicilia e l'Italia tirrenica si troverà a inizio #giugno nel pieno di una ondata di #caldo davvero anomal… Dall'Appennino modenese gli aggiornamenti #meteo. Andiamo verso un inizio di…

...00 di oggi 3 giugno e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle 8 di lunedì prossimo, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio dadi calore nel territorio di molti comuni ...CONTINUA A LEGGERE Tendenza meteo: vediamo l'evoluzione fino al termine della prima decade Mese di giugno che è iniziato con un'di caldo che sta portando temperature ben al di sopra ...Nuova ondata di calore in questo inizio di giungo sull’Italia, dopo quella anomala registrata nella seconda metà di maggio. A causarla è l’anticiclone nord ...Per 72 ore. Si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore ...