Advertising

oyakodon_h : @LeastSquares71 Un prestito oneroso di 1m con obbligo a 9 (cifre a caso) a livello di bilancio come sarebbe? Onest… -

Open

Aveva 36 anni, era nato in Sardegna ma viveva a Palma dida circa un decennio. Mario Decandia è stato investito e ucciso da un'auto della Polizia locale mentre attraversava Passeig Sagrera. Decandia era da anni impiegato nel settore alberghiero e ...E il suonon è isolato. "Easy Jet mi ha negato l'imbarco a Palma deperché ho il passaporto rumeno e stavo tornando nel Regno Unito, dove vivo da 12 anni. Mi hanno chiesto un ulteriore ... Maiorca, il caso dell’italiano investito e ucciso dalla polizia: «L’auto correva a tutta velocità con i lampeggianti spenti» Decandia e i suoi colleghi erano appena usciti dal ristorante in cui lavoravano. Per il sardo non c’è stato nulla da fare. Stava passeggiando a Maiorca, nelle isole… Leggi Il gruppo Unami che gestisce ...PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Sarà investita l'Ambasciata italiana in Spagna, per verificare eventuali responsabilità della pattuglia della Guardia Civil a bordo di un auto di servizio che ha investo ed ...