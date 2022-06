LIVE Nadal-Zverev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: in palio la finale e la Storia a Parigi! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Seconda semifinale tra i due, con il tedesco che vinse a Parigi Bercy 2020 per 6-4 7-5: lo spagnolo è avanti anche nei confronti su terra rossa. 14.21 Decimo confronto tra i due giocatori, con lo spagnolo avanti 6 a 3: l’ultimo precedente l’ha vinto proprio il maiorchino ai quarti di finale di Roma 2021 per 6-3 6-4, prendendosi la rivincita della sconfitta di Madrid con un doppio 4-6. 14.19 Non prima delle 17.30, l’ultimo match del Court Philippe Chatrier vedrà Marin Cilic e Andrey Rublev per la seconda semifinale del giorno. 14.17 Dopo il doppio maschile juniores tra Fernandez/Kunieda e Houdet/Peifer, con la vittoria dell’argentino e del giapponese per 7-6(0) 6-1, non prima delle 14.45 avrà inizio la prima semifinale maschile 14.15 Buon ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Seconda semitra i due, con il tedesco che vinse a Parigi Bercy 2020 per 6-4 7-5: lo spagnolo è avanti anche nei confronti su terra rossa. 14.21 Decimo confronto tra i due giocatori, con lo spagnolo avanti 6 a 3: l’ultimo precedente l’ha vinto proprio il maiorchino ai quarti didi Roma 2021 per 6-3 6-4, prendendosi la rivincita della sconfitta di Madrid con un doppio 4-6. 14.19 Non prima delle 17.30, l’ultimo match del Court Philippe Chatrier vedrà Marin Cilic e Andrey Rublev per la seconda semidel giorno. 14.17 Dopo il doppio maschile juniores tra Fernandez/Kunieda e Houdet/Peifer, con la vittoria dell’argentino e del giapponese per 7-6(0) 6-1, non prima delle 14.45 avrà inizio la prima semimaschile 14.15 Buon ...

