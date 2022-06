LIVE Nadal-Zverev 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il sorpasso con il controbreak (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il diritto di Zverev in uscita dal servizio. 15-0 Risposta sbagliata di Nadal di rovescio. 5-4 sorpasso DI RAFA CHE CONFERMA IL BREAK 40-30 Ace centrale del maiorchino. 30-30 Fuori giri il rovescio di Nadal in recupero. 30-15 In rete il rovescio in avanzamento di Zverev. 15-15 Diritto largo di Zverev in recupero. 0-15 Avvio incoraggiante in risposta per Zverev. 4-4 ARRIVA IL controbreak DI Nadal! 40-AD NUOVA CHANCE PER IL TENNISTA MAIORCHINO! 40-40 Annullata prontamente da Zverev dopo il doppio fallo. 40-AD PRIMA PALLA DEL controbreak PER Nadal 40-40 PER LA PRIMA VOLTA NEL MATCH SI VOLA AI ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Lungo il diritto diin uscita dal servizio. 15-0 Risposta sbagliata didi rovescio. 5-4DI RAFA CHE CONFERMA IL BREAK 40-30 Ace centrale del maiorchino. 30-30 Fuori giri il rovescio diin recupero. 30-15 In rete il rovescio in avanzamento di. 15-15 Diritto largo diin recupero. 0-15 Avvio incoraggiante in risposta per. 4-4 ARRIVA ILDI! 40-AD NUOVA CHANCE PER IL TENNISTA MAIORCHINO! 40-40 Annullata prontamente dadopo il doppio fallo. 40-AD PRIMA PALLA DELPER40-40 PER LA PRIMA VOLTA NEL MATCH SI VOLA AI ...

Advertising

Corriere : Nadal a caccia della finale al Roland Garros. Zverev lo breakka al primo game: 0-1 Diretta - Eurosport_IT : Nadal o Zverev: chi va in finale al Roland Garros? ?????????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Rafael Nadal sfida per la decima volta in carriera Alexander Zverev nella 37esi… - LorenzoGe79 : Appassionati di #tennis, come vedrete oggi ci attendono due sfide molto interessanti contro #rublev e #Nadal. Cosa… - zazoomblog : LIVE Nadal-Zverev Roland Garros 2022 in DIRETTA: serve la partita perfetta al tedesco contro il dominatore spagnolo… -