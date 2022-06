L’Italia libera (da Mosca) entro due anni. Da Trento la sveglia di Cingolani (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Italia libera dalla Russia, o meglio dal suo gas, entro due anni. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, continua a predicare calma e ottimismo sullo sganciamento energetico di Roma da Mosca. L’occasione è stata il Festival dell’Economia di Trento, sul cui palco è salito, poche ore prima di Cingolani, il presidente della Consob Paolo Savona (qui l’intervento completo). Il senso è sempre quello, ancora qualche mese e L’Italia potrà fare a meno del gas russo. “Nel secondo semestre del 2024 L’Italia sarà indipendente dalla forniture russe di gas. Abbiamo trovato 25 miliardi di metri cubi di gas da fonti e Paesi diversi dalla Russia, a fronte dei 29 miliardi di metri cubi importati dalla Russia. I ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 giugno 2022)dalla Russia, o meglio dal suo gas,due. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, continua a predicare calma e ottimismo sullo sganciamento energetico di Roma da. L’occasione è stata il Festival dell’Economia di, sul cui palco è salito, poche ore prima di, il presidente della Consob Paolo Savona (qui l’intervento completo). Il senso è sempre quello, ancora qualche mese epotrà fare a meno del gas russo. “Nel secondo semestre del 2024sarà indipendente dalla forniture russe di gas. Abbiamo trovato 25 miliardi di metri cubi di gas da fonti e Paesi diversi dalla Russia, a fronte dei 29 miliardi di metri cubi importati dalla Russia. I ...

Advertising

AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - Flavr7 : RT @AuroraLittleSun: Art. 1 della Costituzione Italiana: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Quel lavoro che, a m… - Eveleenrey : RT @AuroraLittleSun: Art. 1 della Costituzione Italiana: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Quel lavoro che, a m… - Renegad70070410 : @La7tv Bertinotti è il fautore della disfatta del partito comunista e lui inoltre che ha lasciato il via libera a B… - Max87903648 : RT @AuroraLittleSun: Art. 1 della Costituzione Italiana: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Quel lavoro che, a m… -