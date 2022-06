Il Real Madrid: «Bisogna chiarire le responsabilità degli eventi dello Stade de France» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Real Madrid ha rilasciato una nota ufficiale rispetto ai disordini all’esterno dello Stade de France della settimana scorsa, a margine della finale di Champions. Di seguito, il testo: In merito ai disdicevoli avvenimenti del ??28 maggio, nelle vicinanze e all’ingresso dello Stade de France, e poi anche all’interno dello stadio stesso, il Real Madrid desidera dichiarare quanto segue in difesa dei tifosi, vittime di questi eventi: 1. Vogliamo sapere quali sono state le ragioni della designazione della sede della finale e quali criteri sono stati presi in considerazione; 2. Allo stesso modo, chiediamo risposte e spiegazioni che determinino i responsabili dell’accaduto, visto che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilha rilasciato una nota ufficiale rispetto ai disordini all’esternodedella settimana scorsa, a margine della finale di Champions. Di seguito, il testo: In merito ai disdicevoli avvenimenti del ??28 maggio, nelle vicinanze e all’ingressode, e poi anche all’internostadio stesso, ildesidera dichiarare quanto segue in difesa dei tifosi, vittime di questi: 1. Vogliamo sapere quali sono state le ragioni della designazione della sede della finale e quali criteri sono stati presi in considerazione; 2. Allo stesso modo, chiediamo risposte e spiegazioni che determinino i responsabili dell’accaduto, visto che ...

