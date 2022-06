Il Papa celebrerà messa dove è stato ucciso Attanasio, ricordato con una targa a Milano (Di venerdì 3 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Papa Francesco celebrerà una messa il prossimo mese di luglio nel luogo in cui è stato ucciso Luca Attanasio. Il Papa affronterà tra un mese il viaggio in Congo che lo porterà anche al Campo di Kibumba, villaggio vicino alla località dove, il 22 febbraio 2021, fu assassinato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. messa del Papa ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 3 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorFrancescounail prossimo mese di luglio nel luogo in cui èLuca. Ilaffronterà tra un mese il viaggio in Congo che lo porterà anche al Campo di Kibumba, villaggio vicino alla località, il 22 febbraio 2021, fu assassinato l’ambasciatore italiano Lucadel... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

