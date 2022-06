Advertising

TgLa7 : #Hacker #Killnet tentano attacco siti porti Genova e Savona . Stoppati da polizia postale Genova e tecnici Asdp - fattoquotidiano : “Gli annunci di attacchi hacker russi ai sistemi informatici italiani?' Gioacchino Genchi, ex consulente informati… - fattoquotidiano : Il messaggio degli hacker filorussi Killnet alla cybersicurezza del governo: “Eccellenti specialisti, non siamo riu… - S3b4st14nP : RT @TgLa7: #Hacker #Killnet tentano attacco siti porti Genova e Savona . Stoppati da polizia postale Genova e tecnici Asdp - Libero_official : Il collettivo di hacker #Killnet attacca i porti di #Genova e #Savona: 'Il blitz è stato respinto'. Altra manovra d… -

...delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito questa mattina sotto attacco. ... Secondo quanto appreso, l'attacco è stato organizzato dal gruppo di attivisti filorussiche ...Genova . Anche il sito del porto di Genova è finito questa mattina sotto attacco. E' stato la stessa autorità a dare la notizia in una breve nota stampa: "È stato registrato un traffico anomalo al sito istituzionale le cui cause sono in fase di analisi per valutare i ...Il sito delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito questa mattina sotto attacco hacker. (ANSA) ...L’amministrazione fa sapere di aver già provveduto a effettuare opportuna segnalazione alla polizia postale e sull’episodio è già stato aperto un fascicolo in procura ...