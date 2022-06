Elliot Page: "Nascondere la mia vera identità di genere al culmine della mia fama mi ha quasi ucciso" (Di venerdì 3 giugno 2022) Elliot Page ha recentemente rivelato che Nascondere la sua vera identità, Nascondere di essere trans, al culmine della fama raggiunta grazie a Juno lo ha portato alla depressione: 'Mi ha quasi ucciso.' Elliot Page ha parlato della depressione e dell'ansia che ha dovuto affrontare prima di rivelare al mondo la sua vera identità di genere, ammettendo che voleva costantemente "fuggire" dal suo corpo e che ha avuto "gravi attacchi di panico" quando gli è stato chiesto di indossare abiti da donna per degli eventi pubblici. Elliot, che si è dichiarato un uomo transgender nel dicembre 2020, 13 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)ha recentemente rivelato chela suadi essere trans, alraggiunta grazie a Juno lo ha portato alla depressione: 'Mi ha.'ha parlatodepressione e dell'ansia che ha dovuto affrontare prima di rivelare al mondo la suadi, ammettendo che voleva costantemente "fuggire" dal suo corpo e che ha avuto "gravi attacchi di panico" quando gli è stato chiesto di indossare abiti da donna per degli eventi pubblici., che si è dichiarato un uomo transgender nel dicembre 2020, 13 ...

