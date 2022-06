Dopo il verdetto | Johnny Depp torna a Hollywood | il suo primo film sarà con Tim Burton?

Leggi su amica

(Di venerdì 3 giugno 2022)ilriapre le porte a? Pare di sì. Il suo nome si fa con insistenza per Beetlejuice 2, sequel delcult del suo amico Tim. Intanto, Amber Heard, invece… Foto Ansa The day after: si comincia a pensare al futuro.la vittoria diin tribunale in Virginia contro l’ex moglie Amber Heard, per i due attori è arrivato il momento di andare avanti. Non necessariamente come avrebbero voluto o previsto. Ma chiuso quel capitolo se ne deve aprire un altro. Per il divo questo vuol direre aquattro anni di esilio e ostracismo. E chi se non il suo amico Timpuò riportarlo nel ...